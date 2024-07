Kilka dni temu odbyła się premiera nowego teledysku Britney Spears. Reżyserem „Till The Word Ends” był Ray Kay. Jak podaje „ONTB”, podczas oglądania wideoklipu można zauważyć dość istotny szczegół. Okazuje się, że w pewnych scenach widzimy dublerkę a nie samą Britney. Kto zastąpił piosenkarkę? Spekuluje się, że jest to tancerka Tiana Brown. Tiana na co dzień występuje na koncertach Spears.

Menedżer zdementował zaistniałe plotki na oficjalnej stronie artystki.

Myślicie, że Britney która ostatnio nie była u szczytu formy rzeczywiście poprosiła dublerkę o pomoc w realizacji teledysku?

