Mert Alas i Marcus Piggott po raz kolejny pokazali klasę. Świetna kampania jesienno-zimowej kolekcji Dsquared2 tylko potwierdza ich miejsce w ścisłej czołówce światowej fotografii modowej.

Czyli, co na przyszły sezon przyszykowali nam Dean i Dan tworzący włoską markę Dsquared2? Eleganckich chuliganów i seksowne uczennice, a wszystko o swingującym zabarwieniu lat 50.

Moherowe sweterki, okulary o kocim kształcie, wąskie przykrótkie spodnie i pantofelki w szpic. Mężczyźni jesienią wciąż będą nosić skórzane kurtki oraz modne ostatnimi czasy „fleki”. Na nogach sztyblety, a na twarzy okulary z rogowymi oprawkami. Jak widać styl na „szkolnego kujona” otrzymuje bardziej zadziorne zabarwienie. Nam się to bardzo podoba. W takim stylu i my byśmy bardzo chętnie powrócili do szkolnej ławy.

Poniżej znajdziecie galerię ze zdjęciami najnowszej kampanii Dsquared2.