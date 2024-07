38-letnia Drew Barrymore jest aktualnie w ciąży ze swoim drugim dzieckiem. Ojcem małej Olive Barrymore Kopelman i nienarodzonego dzidziusia jest Will Kopelman, z którym Drew jest od 2012 roku.

Gwiazda nawet będąc w zaawansowanej ciąży nie zwalnia tempa. Pojawia się na oficjalnych galach filmowych, a do tego jest w trakcie promocji swojego autorskiego albumu zdjęć "Find It In Everything". Ostatnio w Los Angeles Drew Barrymore podczas promocji książki miała na sobie dżinsy marki J.Brand i luźną koszulę w białe serduszka od Topshop. Ten naturalny look zyskał przychylność amerykańskich mediów, a czerwona koszula w biały wzorek to hit wśród przyszłych mam. A wam jak się podoba jej look z sieciówki?

