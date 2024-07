Muzyczne talent show co tydzień zaskakują nas nowymi odkryciami. Jak widać Polska pełna jest znakomitych wokalistów, którzy czekają na swoją szansę, aby zaistnieć. W najbliższą sobotę w "The Voice of Poland 2" widzowie poznają niedowidzącą Dorotę Osińską. 34-letnia kobieta podczas przesłuchań w ciemno swoim wykonaniem piosenki "Calling You" z filmu "Bagdad Cafe" powaliła wszystkich trenerów na kolana, a nawet doprowadziła ich do łez wzruszenia.

Słuchając Doroty, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Patrycja Markowska oraz Baron i Tomson z Afromenta, nie mieli świadomości, że uczestniczka jest niemal niewidoma. Osińska na jedno oko widzi tylko w 20%, na drugie - wcale. Wokalistka z wykształcenia jest andragogiem i animatorem kultury. Na co dzień jest jednak aktorką teatralną i pracuje w stołecznym Teatrze Rampa.

- Wiem, że takie śpiewanie duszą nie jest dziś w modzie, dlatego jestem szczęśliwa, że przydarzył mi się "The Voice of Poland", bo tutaj znowu poczułam, że to moje śpiewanie ma jednak sens. Bardzo potrzebowałam to poczuć... - tak swój występ skomentowała uczestniczka.

Podczas występu wokalistki obróciły się wszystkie cztery czerwone fotele. Ostatecznie Dorota postanowiła dołączyć do drużyny Marka Piekarczyka.

