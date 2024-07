Córka Hania jest dla Doroty Gardias całym światem. Do tej pory gwiazda bardzo mocno chroniła jej prywatność, rzadko pokazywała w sieci jej zdjęcia. Dopiero niedawno zrobiła wyjątek i wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć, jak uroczo prezentuje się prawie dwuletnia dziewczynka. Zobacz: Gardias pochwaliła się córką! Zrobiła wyjątek na Dzień Matki

Niedlugo znowu będziemy mogli zobaczyć mała Hanię i jej mamę. W rozmowie z "Tele Tygodniem" Dorota Gardias powiedziała, że już niedługo weźmie udział w charytatywnym wyścigu na 5 kilometrów, razem z córką! Nie będzie to jednak zwykły bieg, tylko bieg mamy z dzieckiem na wózku! W ten sposób Gardias chce od małego uczyć Hanię, jak ważne jest, by dbać o formę:

Właśnie przygotowujemy się z Hanią do charytatywnego wyścigu na 5 kilometrów, który odbędzie się we wrześniu. Będzie to bieg mamy z dzieckiem w wózku. To fajne rozwiązanie dla mam, które chcą być aktywne. Już cieszę się na to wyzwanie. Wspaniała przygoda! Poza tym daję w ten sposób Hani dobre wzorce - przekonuje prezenterka