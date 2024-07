Dorota Czaja dołączyła do grona znanych wielbicielek projektów Sabriny Pilewicz. Gwiazda pojawiła się ostatnio na otwarciu salonu "Milek Design Piękne Paznokcie" w Warszawie cała w szarościach. Aktorka w dresowym komplecie wyglądała bardzo młodzieńczo i modnie.

Gwiazda we wciąż modnych high topach, bransoletkach z koralików i komplecie z dresowej dzianiny prezentowała się fantastycznie. Do tego delikatny makijaż i włosy ombre. Całość uzupełniła ekskluzywnie wyglądającym dodatkiem w postacie srebrnej torebki "Diament" od Sabriny Pilewicz. Koszt tej torebki to 550 złotych. Podoba się wam?