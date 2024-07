Na początku tygodnia Polaków zelektryzowała wiadomość o tym, że Doda dostała propozycję zaśpiewana podczas konkursu Eurowizji. Sama przyznała, że chętnie by się tam znalazła, a te trzy minuty na scenie wykorzystała najlepiej jak potrafi. Te słowa wypowiedziane na antenie radia szerokim echem odbiły sie także w mediach zagranicznych. Przypomnijmy: Doda pojedzie na Eurowizję? Padła poważna deklaracja na antenie radia

To, że kandydatura Dody na konkurs piosenki jest poważna świadczą też komentarze fanów, którzy chcą zobaczyć tam swoją idolkę. Założyli nawet specjalny fanpage zrzeszający zwolenników tego pomysłu. Do całego tego zamieszania postanowił włączyć się Donatan, który wraz z Cleo reprezentował nasz kraj w zeszłym roku. Producent muzyczny dodał zdjęcie Rabczewskiej w słowiańskim stroju i wyznał, że z pewnością zrobiłaby dobre show. Zaznaczył także, że jest bardzo urodziwa, a to połączenie sprawia, że muzyka jest jak najbardziej za:

Pojawiły się informacje iż na Eurowizji wystąpi Doda - co ja na to? Jestem bardzo za! :) W tym roku w Wiedniu Eurowizja będzie wielką manifestacją odmienności wszelakich połączoną z "szoł tranzystorów". Wysłanie urodziwej słowiańskiej dziewczyny będzie dobrą manifestacją naszej zatwardziałej "heteryckiej" mniejszości w Europie :) Dodatkowo Doda robi dobre "bang" na scenie a o to chodzi podczas Eurowizji :) Zresztą...nikt mnie nie pyta o zdanie - jestem tylko producentem i wracam do bitów! PYK! :) - napisał na Facebooku.

Doda powinna jechać na Eurowizję?

