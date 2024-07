1 z 5

Dla Dominiki Kulczyk wysokie szpilki, obcisłe spodnie podkreślające jej genialne nogi czy kobiece sukienki to codzienność. Założycielka i prezes Kulczyk Foundation uwielbia eleganckie kreacje, jednak czasem pozwala sobie na odrobinę luzu i zakłada wygodniejsze ubrania. Kulczyk na spotkanie z Tomaszem Ossolińskim postawiła na bardzo casualowy look. Założyła dżinsową marynarkę, dżinsowe spodnie z dziurami, białą luźną bluzkę. Do całego zestawu dobrała torbę na ramię oraz bardzo modne w tym sezonie balerinki z ozdobnymi paskami! (Podobne miała na sobie Agnieszka Szulim na swoim ślubie!)

Jak podoba wam się Dominika Kulczyk w takim wydaniu? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii!

