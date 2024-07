Jedna z najbogatszych Polek, Dominika Kulczyk niewątpliwie wie, jak się ubrać, aby przyciągnąć spojrzenia. Nie tak dawno jedną z jej stylizacji zainspirował się Dawid Woliński, który postanowił założyć taką samą bluzę jak milionerka. Zobacz: Woliński w bluzie za 5 tysięcy na pokazie mody. Rok temu nosiła ją... Dominika Kulczyk

Jednak nie tylko moda leży w kręgu zainteresowań Kulczyk. Zarobione pieniądze milionerka przeznacza także na szczytny cel i chętnie wspiera różnego rodzaju akcje charytatywne. Przykładem jest jej program w TVN, "Na krańcu świata", w którym podróżuje w najbiedniejsza kraje świata. Wraz z całą ekipą niesie pomoc i między innymi buduje studnie, place zabaw czy remontuje szkoły. I wbrew pozorom bieda czy skromne warunki nie przeszkadzają córce milionerów:

Mam w sobie takie dwie natury i zupełnie nie przeszkadza mi brud i bieda. Spaliśmy przez cztery dni w super prostych warunkach. Jedną noc spędziliśmy w chacie szamana. Przez te cztery dni prysznica nie było, w związku z tym jak się wraca i jest ciepła woda to wszystko tak pięknie smakuje. Ta codzienność, zwyczajność nagle okazuje się być nagle czymś wyjątkowym, bo to jest wyjątkowe. Jednocześnie ja się nie boję, bo jeśli mi się zdarzy jakiś drobny stres spowodowany warunkami to wiem, że lubię walczyć ze swoim strachem - zdradziła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".