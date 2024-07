1 z 6

Dominika Gwit przytyła jeszcze bardziej?! Nowe zdjęcia gwiazdy tylko to potwierdzają. Nie jest tajemnicą, że Dominika Gwit od zawsze walczy z nadprogramowymi kilogramami. W serialu "Przepis na życie" to był jej znak rozpoznawczy oprócz wyjątkowej osobowości. Aktorka na oczach wszystkich Polaków zdecydowała się jednak odchudzać i to z bardzo pozytywnym skutkiem. Dominika Gwit wydała nawet książkę na ten temat, a w "Dzień Dobry TVN" prowadziła serię mini reportaży o ludziach borykających się z takim samym problemem, jak ona. Aktorka miała im pomóc zgubić zbędne kilogramy. Niestety nie minęło dużo czasu, a dawna waga Dominiki powróciła. I patrząc na zdjęcia, wróciła ze zdwojoną siłą. (Zobacz: Jak szybko schudnąć bez efektu jojo?) Myślicie, że gwiazda ma jeszcze szansę znowu schudnąć i utrzymać szczupłą figurę?

