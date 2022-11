Dominika Gwit zdradziła, ile przytyła w ciąży! Gwiazda już wkrótce zostanie mamą

Małgosia Borysewicz w lutym po raz pierwszy została mamą. Jedna z najpopularniejszych par z programu " Rolnik szuka żony " na świecie powitała synka Ryszarda. Szczęśliwi rodzice często publikują zdjęcia z dzieckiem, ale rolniczka ostatnio przyznała, że chce wrócić do formy sprzed ciąży. Okazuje się, że nie jest to wcale tak łatwe, jak myślała. Przyznała też, ile przytyła w czasie ciąży. Zobaczcie, czy udało jej się już zgubić wszystkie dodatkowe kilogramy... Ile Małgosia Borysewicz przytyła w ciąży? Małgosia Borysewicz często dzieli się ze swoimi obserwatorami, tym co aktualnie dzieje się w jej życiu. Ostatnio sporo miejsca poświęca na swoją nową dietę, która ma ją przybliżyć do uzyskania idealnej figury. Jakiś czas temu zaczęłam ćwiczyć, ale nie jest to takie proste. I sama jestem zaskoczona tym, że nie jest mi tak łatwo wrócić do formy - przyznała szczerze na Instastories. Okazuje się, że najtrudniejsze w zdrowym stylu życia jest odstawienie węglowodanów: Najtrudniejsze jest to, że ciężko się pożegnać z węglowodanami- dodała z żalem rolniczka. Małgosia Borysewicz zdecydowała się pójść o krok dalej i postanowiła zdradzić, ile przytyła w ciąży. Do tej pory nie ujawniała tej informacji, mimo wielu pytań od fanek: Chwila prawdy. Przyznam Wam się ile przytyłam w ciąży. Uwaga, uwaga, w ciąży przytyłam równe 20 kilogramów . W chwili obecnej wróciłam do wagi sprzed ciąży. Dalszą dietę stosuje dlatego, że chciałabym jeszcze dwa kilogramy schudnąć i przywrócić dawną proporcję. Komu Małgosia zawdzięcza utratę dodatkowych kilogramów? Okazuje się, że mąż uczestniczki hitowego show TVP 1, Paweł, uważa, że to dzięki niemu jego żona jest w tak świetnej formie. W filmiku opublikowanym na Instastories...