Dominika Gwit zdradziła, jak zareagowała, gdy znów przytyła 50 kg: "Radość życia wróciła"

* Dominika Gwit o warsztatach „Piękno w rozmiarze XXL” * Co mówiła o odchudzaniu? * W sobotę gruchnęła wieść, że gwiazda wzięła ślub, w tajemnicy przed mediami. Zobaczcie, co mówiła kilka dni temu magazynowi "Party": Znam to uczucie, sama przez to przeszłam. Bałam się odsłonić rękę czy nogę – mówi Dominika Gwit, gdy pytamy ją, dlaczego postanowiła zorganizować warsztaty „Piękno w rozmiarze XXL”. Pierwsze spotkanie odbyło się w połowie czerwca, a aktorka wraz ze stylistą Kamilem Moszczyńskim podpowiadali kobietom z nadwagą, jak powinny się ubrać, jak wyeksponować swoje atuty, a przede wszystkim, jak je najpierw w sobie dostrzec. Wielu ludzi sądzi, że kobieta gruba jest brzydka i nieatrakcyjna. To nieprawda! Każda z nas jest piękna – przekonuje Dominika. Teraz zamierza sprawić, że inni też zaczną to zauważać. Sama od dziecka musiała zmagać się z nadwagą. Dziś wiem, że otyłość wynika z zaburzeń metabolizmu, który cały czas trzeba stymulować ćwiczeniami i dietą. Nie wszyscy mają na to siłę – mówi Dominika. Ona tę siłę miała i przez lata starała się zrzucić zbędne kilogramy. Próbowała wielu diet i ćwiczeń, z różnym skutkiem. Trzy lata temu się udało i wszyscy zobaczyliśmy jej metamorfozę! Spektakularną, bo Gwit z ponad 100 kg schudła do 53 kg. Dominika była z tego powodu zapraszana do programów telewizyjnych, udzielała wywiadów, a nawet zaczęła pisać książkę o swojej przemianie. Ale w trakcie prac nad tą publikacją dopadł ją efekt jo-jo. „Opowiadałam wszędzie, że jest super, a prawda jest taka, że nie miałam innego życia poza odchudzaniem. Zgasłam, czułam się źle. Liczyły się tylko kilogramy, ile schudłam, ile straciłam w obwodach, co dzisiaj zjadłam. Wpadłam w obsesję. Okazało się, że właśnie na diecie żyłam tylko po to, by jeść”,...