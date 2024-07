Miałaś obsesję na punkcie swojej wagi?

Był taki moment, kiedy liczyło się dla mnie tylko to, czy jestem już wystarczająco chuda. Po prostu wpadłam w błędne koło i nie potrafiłam się zatrzymać. Jak przypomnę sobie tamte wywiady na temat diety... Ale to już przeszłość. Kiedy skończyłam pisać książkę, to poczułam, że dojrzałam i dowiedziałam się wielu rzeczy o sobie, wróciłam do dawnej siebie. Znów stałam się Dominiką, która ma pasje, ambicję i chce czegoś od życia, a nie tylko przeżywa traumę, kiedy okazuje się, że za mało schudła. Zrozumiałam, że nie liczy się wygląd, ale to, żeby być zadowoloną z samej siebie. No i zdrową.