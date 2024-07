1 z 7

Dominika Gwit skomentowała wypowiedź Beaty Tyszkiewicz, która w jednym z ostatnich odcinków "Tańca z Gwiazdami" wytknęła aktorce nadwagę. Jedna z najpopularniejszych uczestniczek tanecznego show usłyszała wówczas, że z pewnością byłoby jej lżej gdyby schudła 20 kilogramów. Mocna wypowiedź jurorki wywołała burzę wśród fanów Dominiki Gwit. Beata Tyszkiewicz za pośrednictwem tabloidu przeprosiła później aktorkę.

Jeśli Dominice było przykro, to bardzo ją przepraszam. Nie zrozumiałyśmy się, naprawdę ją cenię jako aktorkę i nie chciałam skrzywdzić jej uczuć- powiedziała w rozmowie z Faktem.

Czy Dominika Gwit ma do żal do Beaty Tyszkiewicz i czy przyjęła jej przeprosiny? Zobaczcie, jak skomentowała całą sytuację w rozmowie z magazynem "Flesz"! Zapraszamy do naszej galerii!

