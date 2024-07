Dominika Gwit w szczerym wywiadzie zdradziła, dlaczego w przeszłości zdecydowała się na wielkie odchudzanie i do czego doprowadziła walka o szczupłą sylwetkę. Aktorka i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z magazynem "Viva!" przyznała, że kiedy udało jej się zrzucić zbędne kilogramy była nieszczęśliwa. Co więcej - jej obsesja na punkcie zgrabnej figury doprowadziła do tego, że miała początki anoreksji!

Dominika Gwit o swoim wyglądzie i powodach odchudzania

Dominika Gwit nie ukrywa, że głównym powodem, dla jakiego zdecydowała się na odchudzanie byli... mężczyźni. Aktorka w rozmowie z "Vivą!" przyznaje, że chciała zrzucić zbędne kilogramy, żeby wreszcie znaleźć chłopaka.

Wszystkie koleżanki miały chłopaków a ja nie. Właściwie jedyną sferą mojego życia jaką niszczyła otyłość była seksualność, sfera damsko-męska. Tylko problem polegał na tym, że co jakiś czas mijałam na ulicy takie dziewczyny jak ja z chłopakami za rękę i zastanawiałam się co jest ze mną nie tak. To była moja największa bolączka i to pchało mnie do tego, żeby się zmienić fizycznie. Ale jak się zmieniłam w ogóle straciłam ochotę na bycie z kimkolwiek. Nic mnie nie obchodziło, chciałam, tylko chudnąć. Miałam początki anoreksji. To była zła droga.

Aktorka porzuciła dietę i ostre ćwiczenia, wróciła do wyglądu sprzed odchudzania i... wreszcie odnalazła swoje szczęście! Okazuje się, że Dominika Gwit jest zakochana!

A teraz, o ironio jestem z mężczyzną, który kocha mnie dlatego, że taka jestem, bo uwielbia takie dziewczyny jak ja. Powiedział nawet: „Jak będziesz rozmawiała z tą panią z VIVY! to jej powiedz, że jestem z tobą właśnie dlatego, że taka jesteś a nie mimo to”. Jak chcesz popatrzeć na szczęśliwego człowieka to popatrz na mnie.

Dominika Gwit rzuciła dietę i ostre treningi i znów jest szczęśliwa.

Kilka miesięcy temu Dominika walczyła o szczupłą figurę.

