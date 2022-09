Dominika Gwit o swojej drodze do upragnionej ciąży. "Przeszliśmy bardzo wiele"

Cztery lata starań, leczenie niepłodności, chwile załamania i „obrażanie się na świat”. Ale udało się! Dziś Dominika Gwit czeka na pierwsze dziecko. Będzie chłopiec czy dziewczynka?

Gwiazda przyznaje, że jeszcze nie wie, czy urodzi chłopca, czy dziewczynkę. Kilka razy podczas badania USG lekarze zmieniali zdanie. Aktorka śmieje się, że dla niej płeć dziecka nie ma znaczenia. Za każdym razem, gdy słyszy rozpoznanie od lekarza, myśli: „Dobra, super!”. Na nic się nie nastawia, nie ma też żadnego przeczucia, kogo nosi pod sercem. Choć jej znajomi są przekonani, że to chłopak, bo przyszła mama promienieje.

Cztery lata temu Dominika Gwit wzięła ślub z Wojciechem Dunaszewskim. Dopiero niedawno przyznała, że od tamtej chwili pragnęła zostać mamą. Po kilkunastu latach walki ze zmieniającą się wagą wiedziała jednak, że potrzebuje dobrego specjalisty, który pomoże jej spełnić to marzenie. Dziś przyznaje, że nie było łatwo.

A wszystko dlatego, że cztery lata temu Dominika w końcu trafiła do doktor, która zdiagnozowała u niej zespół metaboliczny, czyli kilka nakładających się chorób utrudniających schudnięcie. Wcześniej aktorka nie miała o nich pojęcia. Dopiero wtedy zaczęła brać lekarstwa i udało jej się stracić 15 kilogramów. Na pytanie jednej z fanek, czy w zajściu w ciążę pomogło jej „wyluzowanie się”, Dominika szczerze odpowiedziała:

Ale za drugim już tak! Dlatego dziś jak mantrę powtarza jedno zdanie:

Gwiazda nie zdradziła, czy przeszła zabieg in vitro. Fanom, którzy rozważają taki krok, mówi, że nie jest przeciwna tej metodzie, choć oboje z mężem są praktykującymi katolikami.

- Myślę, że wszystko jest dobre, oby tylko móc mieć upragnioną dzidzię. A wiem, że nie jest łatwo. Każdy, kto się decyduje na in vitro, jest silny i odważny. Bo to jest bardzo trudne do ogarnięcia. Walka z niepłodnością jest po prostu nierówna. Ale jest do wygrania. Bardzo was zachęcam, nawet jak tracicie nadzieję, zróbcie sobie chwilę przerwy. Ja miałam utratę nadziei, obrażałam się na świat. Ale potem wracałam i to w końcu się opłaciło. Trzymam za was wszystkich kciuki - dodała.