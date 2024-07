Opinia publiczna zdążyła już oswoić się z myślą, że Małgorzata Rozenek związała się z Radosławem Majdanem. Związek ten początkowo wydawał się nieprawdopodobny, ale relacja gwiazd z każdym miesiącem jest coraz mocniejsza. Ostatnio została jednak wystawiona na dość poważną próbę. Przypomnijmy: Majdan wyjechał na miesiąc z Polski. Rozenek ma poważny powód do zazdrości

Tabloidy długo spekulowały, że zakochani chcą kupić dom, do którego mają zamiar się wprowadzić - do tego nie byle jaki, bo... ekologiczny. Doniesienia te jednak miały niewiele wspólnego z prawdą. Jak informuje "Party", Rozenek wraz z dziećmi wprowadziła się właśnie do apartamentu Majdana. Przez ostatnich kilka miesięcy był on specjalnie na tę okazję remontowany. Para planowała przeprowadzkę szybciej, ale sprawy skomplikowały zobowiązania zawodowe obojga. Teraz czas na wspólny urlop.



7 sierpnia Rozenek będzie jedną z gwiazd konferencji ramówkowej stacji. A później, jak udało się nam ustalić, Małgosia i Radek oraz 7-letni Staś i 4-letni Tadzio wyjadą na pierwsze wspólne zagraniczne wakacje! Kierunek? Najprawdopodobniej Dominikana - czytamy w "Party".

Czyli wbrew plotkom brukowców, w rodzinie Rozenek i Majdana wciąż idylla.

