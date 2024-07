1 z 11

Alicja Janosz przez ostatnie miesiące unikała pojawiania się w mediach i skupiała się na nagrywaniu nowej płyty oraz działalności zawodowej w zespole, który tworzy. Wszystko zmieniło się kiedy młoda wokalistka dowiedziała się, że jest w ciąży. Od tamtej chwili coraz częściej pojawia się w mediach i z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek. Niedawno pochwaliła się nawet urządzonym już pokoikiem dziecka. Przypomnijmy: Ala Janosz urządza pokój dla dziecka. Nie oszczędza na dodatkach

Alicja i jej mąż Bartek byli gośćmi dzisiejszego wydania "Dzień dobry TVN". W zaprezentowanym materiale małżeństwo pokazało fragment swojego domu, a także zabrało ekipę do szkoły rodzenia, gdzie uczestniczą w zajęciach. Widać, że przyszli rodzice nie mogą doczekać się narodzin dziecka, choć te nastąpią dopiero we wrześniu. Zdradzili, że na świat przyjdzie chłopiec, co ucieszyło głównie Bartka, który stwierdził, że będzie w nim miał godnego następcę. Imię jakie wybrali, zachowali jednak dla siebie.



Uświadomiłam sobie, że zawsze chciałam być mamą przed trzydziestką, więc najwyższa pora wziąć się do roboty. Zwlekałam kilka dni przed zrobieniem testu, nie chciałam się tak napalić i rozczarować. W mojej głowie kotłowało się miliard myśli. Poczułam ogromną troskę i niepokój. Jesteśmy w szóstym miesiącu i będziemy mieć syna, ale jak się będzie nazywał tego jeszcze nie powiem. - mówi Janosz



Dodaje jednak, że ma pewne obawy związane z porodem i macierzyństwem. Boi się, że jej filigranowa postura może być przeszkodą i poród nie będzie należał do najłatwiejszych.



Ja się bardzo boję porodu, bardzo się tego boję. I ze względu na dziecko, umówmy się - mam metr pięćdziesiąt, więc nie jestem gabarytowo wielką babą, która wypluje to dziecko z siebie, więc może być różnie, dlatego zapisałam się na szkołę rodzenia. Boję się nieprzespanych nocy i że sfiksuje na punkcie dziecka. - dodaje.



Trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.

