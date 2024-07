Alicja Janosz już od dłuższego czasu nie pojawia się na dużych imprezach i stara się trzymać z daleka od pozowania na ściankach, skupiając się na muzyce i życiu rodzinnym. Wokalistka pracuje nad nowym krążkiem oraz powoli przygotowuje się do nowej roli - za kilka miesięcy zwyciężczyni pierwszej edycji polskiego "Idola" zostanie mamą. Jej brzuszek jest coraz większy, a ona z dumą go prezentuje wrzucając do sieci zdjęcia. Przypomnijmy: Alicja Janosz chwali się brzuszkiem. Jest coraz większy

Alicja nie zamierza póki co rezygnować z pracy i koncertowania. Dodatkowo w ostatnim czasie podjęła się nowego zajęcia - została felietonistką w jednym z magazynów oraz... wykładowczynią na warsztatach dla przyszłych wokalistów. Po pierwszym dniu zajęć, artystka udzieliła wywiadu w którym opowiedziała dlaczego zdecydowała się przyjąć propozycję prowadzenia zajęć.



To były pierwsze warsztaty, które prowadziłam dla tak licznej grupy, bo dzisiaj było nas ponad 60 osób, nawet siedemdziesiąt. Z wielką przyjemnością zgodziłam się prowadzić takie warsztaty, bo lubię to robić, lubię pracę z innymi ludźmi. Szczególnie jeśli to są ludzie z którymi mam kontakt po raz pierwszy. To jest takie fajne wyzwanie. Osoby są na różnym poziomie, więc dla mnie to jest fajna szkoła i wymiana energii.



Dodała również, że dużo lepiej śpiewa jej się w języku angielskim, ale nie wynika to z tego, że nie lubi ojczystego języka - jej zdaniem po angielsku piosenki brzmią po prostu lepiej.



W języku polskich mamy dużo nie brzmiących spółgłosek, które nie niosą melodii. W języku angielskich ich nie ma. Jest też inne frazowanie, angielski jest językiem, który dużo ładniej niesie melodie. W Polsce mamy transakcenty na które niektórzy zwracają szczególną uwagę, inni przeciwnie. To są takie momenty w piosenkach w których czujemy, że coś jest tam dziwnego.

Ciekawostką jest fakt, że podczas wywiadu Alicja ma na sobie sukienkę w której pojawiała się już 4 lata temu na festiwalu Top Trendy, kiedy nie była jeszcze w ciąży. Chyba bardzo polubiła ten fason. Dodajmy, że pasowała jej zarówno przed jak i w błogosławionym stanie.

