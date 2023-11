Znana z TVN24 dziennikarka, Justyna Suchecka, właśnie podzieliła się radosną wiadomością! Gwiazda TVN po raz pierwszy została mamą. Pokazała zdjęcie ze szpitala i zdradziła płeć dziecka.

Justyna Suchecka to dziennikarka i reportażystka, znana między innymi z TVN24. Oprócz pisania reportaży i materiałów, pojawia się również w telewizyjnym studio. Na Instagramie zaś widzowie mają okazję obserwować jej życie prywatne. Teraz mają wyjątkową okazję, by przeczytać radosne informacje, którymi właśnie podzieliła się gwiazda TVN.

Justyna Suchecka i jej partner, Szymon Jadczak, który również jest zawodowo związany z mediami, właśnie po raz pierwszy zostali rodzicami! Dziennikarka podzieliła się tą wspaniałą nowiną, publikując zdjęcie ze szpitala i wprost pisząc, że właśnie została mamą małej córeczki.

Pod wpisem Justyny Sucheckiej pojawiło się wiele wyrazów gratulacji i zachwytu od jej fanów. Wśród komentujących znalazły się również znane osoby, takie jak Joanna Okuniewska i Maja Popielarska.

Justyna Suchecka jest związana z Szymonem Jadczakiem, również dziennikarzem i autorem reportażu "Wisła w ogniu". Dziennikarka ogłosiła informację o ciąży w sierpniu, i już wówczas za pośrednictwem Instagrama przekazała, że przez dłuższy czas nie będzie aktywna zawodowo.

Jesienią zostaniemy rodzicami małej dziewczynki. (...) To wszystko oznacza, że naprawdę długo nie będzie mnie w pracy. I chciałabym, żeby jak najwięcej osób wiedziało, że nie odpisuję nie z lenistwa, złośliwości czy bo temat mnie nie interesuje, tylko… zwyczajnie nie jestem w pracy. Bardzo chcę się skupić na tym nowym wyzwaniu w naszym życiu. I chciałam, żeby ci wszyscy ludzie, którzy mnie na co dzień wspierają, ze mną dyskutują, podsyłają tematy, wiedzieli, co się dzieje. Nie martwili się, nie zgadywali

- pisała Justyna Suchecka.