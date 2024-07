Wczoraj na swoj fanpage na facebooku Doda wrzuciła informację o tym, że chce zmienić operatora. Wpis od razu zaczął żyć własnym życiem. Rzecznik sieci Play zareagował natychmiast - na fanpage marki wrzucił grafikę "Czekamy na królową" i zaproszenie do skorzystania z ich usług. Przypomnijmy: Doda publicznie narzeka na sieć komórkową

Od tej chwili, o tym, że Doda zmienia sieć trąbili już wszyscy. Media plotkarskie, portale informacyjne, branżowe serwisy: o mediach, o komórkach, o technologiach... Zaczęły się pojawiać domysły, że wpis Dody to element zaplanowanej kampanii.

Ale jak jest na prawdę? Czy Doda rzeczywiście zostanie twarzą Playa? W rozmowie z Afterparty.pl, bliska osoba z otoczenia Dody zdradza:

- Doda wkurzyła się na T-Mobile i wpis na FB wrzuciła spontanicznie. Nie był on elementem żadnej kampanii. A jak to wykorzysta Play? Chyba zdali sobie sprawę, z tego że nie postawili na te gwiazdy co trzeba.