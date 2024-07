Dotychczas spostrzeżenia Dody na temat show-biznesu pojawiały się głównie na jej profilach w portalach społecznościowych. Teraz się to zmieni, bo Rabczewska właśnie oznajmiła, że została... felietonistką.



Jak donosi magazyn "Party", pierwszy felieton ukaże się wraz z pierwszym numerem magazynu "Maxim", czyli w listopadzie. Co miesiąc Doda będzie publikowała swoje opinie i zapewne sporo namiesza. Swoje inteligentne teksty przedstawi... inteligentnym mężczyznom, bo do takowych skierowany jest magazyn.



Dotychczas Doda chętnie pozowała w sesjach dla tego typu magazynów. Ciekawe, czy sprosta nowemu zadaniu felietonistki...



