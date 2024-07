Doda czeka na pozwolenie na broń! Gwiazda na swoim Instagramie pokazała filmik ze strzelnicy i napisała, że już niedługo będzie mogła posługiwać się pistoletem legalnie. O co chodzi? Skąd taka decyzja?

Doda czeka na broń!

Doda spędziła poranek na strzelnicy, trenując posługiwanie się bronią. Jak sama napisała, pozwolenie jest już w drodze:

Grunt to spokojny początek dnia ????✌️pozwolenie na broń w drodze ..."bo kobieta przez świat nie może iść całkiem sama" - najlepiej z krótką w torebce???? - tłumaczy Doda.

Nasuwa się podstawowe pytanie - po co Dodzie broń? Do ochrony? Niedawno gwiazda zgłosiła się na policję zawiadomienie o tym, że po rozstaniu z Emilem Haidarem były partner prześladuję ją. Czy artystka czuje się zagrożona? A może po prostu chce czuć się bezpiecznie na co dzień, kiedy prawie zawsze, nawet podczas spaceru, wzbudza ogromne zainteresowanie. Boi się, że w tłumie znajdzie się ktoś szalony?

Doda trenuje na strzelnicy!

