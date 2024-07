Doda zaśpiewa z zespołem Kombii? Liderzy legendarnej grupy - Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk nagrali dla wokalistki specjalne zaproszenie wideo, w którym proponują jej wspólny występ podczas koncertu w Warszawie, 15 maja. Czy wokalistka się zgodzi!?

Doda wystąpi z Kombii?

Ten występ przeszedłby do historii! Zespół Kombii świętuje 40-lecie istnienia na polskiej scenie. Mają na swoim koncie dziesiątki hitów - m.in. "Słodkiego miłego życia", "Królowie życia", "Pokolenie", "Black and white". Czy któryś z nich zaśpiewa właśnie Doda? O ile oczywiście zgodzi się na występ z zespołem Kombii, który apeluje do artystki:

Trwa najlepsza trasa 40-lecia, przed nami koncert w Warszawie 15 maja. Cóż chcielibyście pokazać się z jak najlepszej strony. Słuchaj Doda, wracaj z tych Stanów i zagramy coś fajnego! Damy czadu! - mówią muzycy.

Czy Doda powinna się zgodzić na występ z Kombii?

Doda dostała propozycję nie od odrzucenia - i chyba jej się podoba!

Na razie ciągle jest w Stanach:

Doda aktualnie przebywa w Stanach, gdzie koncertuje.