Jak zapewne pamiętacie jakiś czas temu pisaliśmy, że w tym roku Doda nie zagra na wielkim koncercie dla jednej ze stacji telewizyjnych jak to miało miejsce od kilku lat. Afterparty.pl dowiedziało się wtedy, że gwiazda zagra mini koncert na imprezie organizowanej przez polskiego milionera z Częstochowy.

Udało nam się dowiedzieć, że Doda już jest w Maladze. Gwiazda wyleciała do Hiszpanii dziś rano z lotniska w Warszawie. Królowa niedługo będzie mogła cieszyć się hiszpańskim słońcem. Jutro czekają ją próby przed koncertem, a w poniedziałek zaplanowano powrót do Polski. Party, na którym wystąpi Doda zorganizowane będzie na jachcie zacumowanym w porcie. Później goście będą zaproszeni do dalszego świętowania w jednym z nadmorskich klubów. Wiemy, że piosenkarka wyjechała bez muzyków, więc wszystko wskazuje na to, że nie będzie to tak spektakularny koncert do jakich gwiazda nas przyzwyczaiła. Co ciekawe, piosenkarka wystąpi w zaprojektowanej przez siebie kreacji!

- To aksamitna bordowa sukienka, która powstała specjalnie na tę okazję - zdradza Doda w rozmowie z Afterparty.pl

Nie pozostaje nam więc nic innego jak gościom i piosenkarce, życzyć udanej zabawy. W końcu z kim jak z kim, ale z Dodą na pewno nie może być nudno.

