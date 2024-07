Doda w ostatni weekend znalazła w końcu trochę czasu dla siebie. Gwiazda wybrała się na ślub muzyka ze swojego zespołu i sądząc po relacji na Instagramie, bawiła się tam doskonale. Była to też świetna okazja na zaprezentowanie idealnej sylwetki, którą rzeźbiła przez ostatnich kilka miesięcy. Przypomnijmy: Doda pokazała sukienkę na ślub przyjaciela: "Rockowe weselicho"

Wokalistka szybko jednak wróciła do pracy. Wczoraj Doda poinformowała swoich fanów, że już niebawem będę mieli okazje zobaczyć ją w programie "Jaka to melodia?", gdzie wystąpi jako gość muzyczny. Nagrania odbyły się kilka godzin później, a Rabczewska pochwaliła się dwoma zdjęciami zza kulis, na których pozuje w garderobie. Trzeba przyznać, że we fryzurze autorstwa Kajetana Góry, mocnym makijażu i seksownym kostiumie, Doda wygląda doskonale i drapieżnie. W "Jaka to melodia?" zobaczymy i usłyszymy ją w repertuarze znanym z wielkiego show na Eska Music Awards 2014.

Będziecie oglądać odcinek z Dodą?

