Doda o swoich byłych

- Chyba każdy mężczyzna, z którym byłam próbował mnie zmienić. I to był ich największy błąd. Gdy mężczyzna spotyka kobietę, która tak jak ja jest barwnym ptakiem, jest niezależna, ma dużo do powiedzenia, sporo przeżyła, to natychmiast zakłada, że przy nim ona będzie inna. Że właśnie przy nim się zmieni! I on pokaże światu jej inne oblicze. Nie da się tego długo wytrzymać. We mnie narasta frustracja. (...) Wysłuchiwałam czego mam nie robić, jak się nie zachowywać, czego nie mówić. (...) Jeśli ktoś chce mnie przekształcić na modłę swojej zwyczajności, to znaczy, że mnie nie kocha ani nie akceptuje mnie takiej, jaka jestem.