Od kilku miesięcy kolorowa prasa żyje rodzinnym konfliktem w rodzinie Rabczewskich. Na początku roku okazało się, że Doda ma przyrodnią siostrę. Paulina Zmudczyńska udzieliła kilku wywiadów, w których opowiedziała, że wraz ze swoją mamą żyje w strasznej biedzie, a jej biologiczny ojciec Paweł Rabczewski nie płaci na nią alimentów. Wszystko odbywało się prawie anonimowo, za pośrednictwem "osób z otoczenia", a skończyło wizytą na kanapie w "Dzień Dobry TVN" w najbardziej szczytowej części programu.

Cała sprawa dotknęła oczywiście Dodę, która początkowo chciała nie zabierać głosu w sporze. Wokalistka bardzo kocha rodziców i nikomu nie pozwoli na to, aby ktoś szargał dobre imię jej najbliższych. Jednak sprawy poszły za daleko i Rabczewska w "Gali" szczerze wypowiedziała się o przyrodniej siostrze i jej matce, zachowując poziom, którego zabrakło jej "rodzinie".

- Powiedziała gdzieś, że zależało jej na tym, żeby odnowić kontakty. Prościej by było umówić się na kawę w Ciechanowie. No chyba nie myślała, że jak pójdzie do telewizji, gazet i opluje całą naszą rodzinę, to odnowi kontakty? Przecież to jest nielogiczne. To pogorszyło tylko sprawę - wyznała Doda w "Gali".