Na świat przyszła pierwsza córka Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków, którzy już zdążyli pochwalić się swoim maleństwem. Była partnerka piłkarza i matka jego pierwszej córki Inez została zapytana przez internautkę o to, czy dziewczynka wie, że została starszą siostrą. Odpowiedź Eweliny Taraszkiewicz chwyta za serce.

W niedziele, 18 lutego Jakub Rzeźniczak ogłosił, że został ojcem po raz trzeci. Razem z żoną od dłuższego czasu nie dawali znaku życia, co mocno zaniepokoiło internautów, którzy wciąż wypytywali, co u nich słychać pod ich postami. Okazuje się, że para została rodzicami córeczki o imieniu Antonina, która przyszła na świat tydzień wcześniej. Świeżo upieczeni rodzice postanowili poczekać z przekazaniem radosnej nowiny, a ich zniknięcie z sieci wywołało wiele spekulacji. Na szczęście po kilku dniach nieobecności uspokoili fanów zdjęciem swojej pociechy.

Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka zorganizowała Q&A na swoim Instagramie i jak możemy się domyślić, nie zabrakło pytań o małą Inez i jej młodszą siostrę. Internautka była ciekawa czy córka byłej partnerki piłkarza poznała już swoją siostrę. Taraszkiewicz chętnie odpowiedziała i wyjaśniła, dlaczego nie zamierza mówić o niej swojej córce.

Nie. Inez dopiero niedawno dowiedziała się od nas o Olisiu i bardzo to przeżyła. Wiadomość o małej siostrze bardzo by ją ucieszyła, ale w zaistniałej sytuacji nie będę jej o tym mówić. Ona tego zwyczajnie nie zrozumie, dlaczego nie może jej zobaczyć i będzie to kolejny cios. Wierzę, że jak dziewczynki dorosną, to same zdecydują, co dalej

— odpowiedziała Ewelina Taraszkiewicz.