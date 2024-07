Wydawało nam się, że Doda od czasu rozstania się z Błażejem Szychowskim nie spotyka się z nikim. Tymczasem Rabczewska znów zaskoczyła wszystkich i udzieliła wywiadu "Gali", w którym oprócz promowania nowej trasy koncertowej "Fly High Tour", zdradza pikantne szczegóły z życia osobistego. Z rozmowy wynika, że Doda... jest w nowym związku!

- Jestem "związkoholiczką", przyznaję się do tego. I to jest paradoks całej sytuacji, bo lubię być sama we własnym mieszkaniu, mieć swój azyl, ale jednocześnie lubię życie w parze. Lubię to, że mam o kim myśleć, jak się budzę. Kiedy mam chwilę wolną, to chcę się do kogoś przytulić. Jako singielka byłabym strasznie smutną osobą, ale za to wolną od wiecznych miłosnych rozterek, które obecnie kotłują się w mojej głowie jak nastolatce z pierwszym pryszczem - zdradza Doda w rozmowie z "Galą".