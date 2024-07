1 z 8

Choć na imprezie MTV EMA Pre Party 2015 na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu pojawiło się mnóstwo polskich gwiazd, nikt nie skupił na sobie tyle uwagi, co Doda. Kiedy piosenkarka, w bardzo seksownej, prześwitującej kreacji pojawiła się na czerwonym dywanie, fotoreporterzy oszaleli. Jej look zadziwił wszystkich! Do seksownej sukienki własnego projektu (!) Doda wybrała buty Chanel oraz torbę Hermes!

Doda na MTV EMA PRE-PARTY 2015

Do Dody od razu ustawiła się kolejka dziennikarzy. Każdy chciał porozmawiać z artystką o ostatnich przejściach w jej życiu. Choć humor jej dopisywał, prywatnych tematów unikała jak ognia.

