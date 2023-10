Choć Doda od kilkunastu dni przebywa na rajskich wakacjach z nowym partnerem, gwiazda jest w ciągłym kontakcie ze swoimi fanami. Niedawno w sieci pojawił się nowy wywiad z wokalistką, w którym "pokazała swoją prawdziwą twarz" i to właśnie wygląd jej twarzy zainteresował niektórych internautów, którzy zaczęli dopytywać o... ingerencje chirurga plastycznego. Doda zdecydowała się na mocną odpowiedź. Sprawdźcie!

Jakiś czas temu Doda i Dariusz Pachut pochwalili się romantycznym zdjęciem i od tamtej pory w ich mediach społecznościowych na bieżąco pojawiają się relacje ze wspólnych wakacji. Artystka nie zapomina jednak o promowaniu najnowszej płyty i wywiadów, których udzieliła. Kilka dni temu pojawiła się rozmowa z gwiazdą na kanale Imponderabilia w serwisie Youtube.

Doda prezentowała się pięknie, jednak mikrofon ustawiony tuż przed jej twarzą rzucał cień na policzek. W komentarzach fani od razu zaczęli się jednak zastanawiać czy problemem jest źle ustawione światło, czy Doda zdecydowała się na... nici liftingujące.

Doda zdecydowała się na odpowiedź w swoim stylu - lekko ironiczną z ogromnym dystansem i dawką poczucia humoru.

Przyszłyście do mnie z pytaniem w prywatnych wiadomościach, czy ja mam nici na twarzy, ponieważ ja tam mam cień na policzku w tym wywiadzie i jeżeli tak, to gdzie je robiłam. Otóż nigdy nie robiłam nici, nie mam i nigdy nie zrobię, jestem przeciwniczką. Ponieważ jestem fanką masaży głębokich mięśni powięziowych twarzy i masażu kobido, a to jest m.in. przeciwwskazanie. Więc prawdopodobnie jest to jakiś cień od oświetlenia, sorry not sorry - powiedziała.