Kiedy ponad pół roku temu Doda wydała swoja druga solową płytę, wszyscy spodziewali się spektakularnego sukcesu. Niestety, w dobie kryzysu w branży fonograficznej trudno o znakomitą sprzedaż. Media zaczęły więc szukać sensacji i prowokować stwierdzeniami, że Doda sama sobie przyznała złotą płytę (najpierw otrzymała złoto od Muzodajnii, później z OLiS'u). Gwiazda niczym nie przejmowała się i robiła swoje. Zamiast komentować pomówienia w mediach, wzięła się ostro za promocję i efekty widać gołym okiem.

- 9 grudnia 2011 ZPAV przyznał albumowi Dody "7 pokus głównych" status Platynowej Płyty - mówi w rozmowie z AfterParty.pl, menadżer koncertowy Dody, Rafał Rabczewski.

Oznacza to, że piosenkarka w pół roku sprzedała minimum 30 tysięcy płyt. Co ciekawe, album trafił do top5 najchętniej sprzedawanych albumów listy OLiS w tym roku. Kolejny etap to płyta diamentowa. Żeby ją zdobyć trzeba sprzedać w Polsce aż 150 tysięcy egz. albumu... Myślicie, że się uda?

