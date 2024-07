Doda o swoich kołnierzach ortopedycznych

Doda kilka tygodni temu podczas jednego z koncertów uległa kontuzji. Aby jak najszybciej wrócić do formy gwiazda musi nie tylko chodzić na rehabilitację, ale i nosić kołnierz ortopedyczny. Artystka od momentu wypadku unikała kamer i blasku fleszy. Spotkała się jedynie z fanami oraz kilka dni temu gościła na otwarciu nowego salonu odzieżowego. Zobacz: Uśmiechnięta Doda pierwszy raz po wypadku na salonach

Każde pojawienie się Rabczewskiej na czerwonym dywanie czy ściance zawsze jest szeroko komentowane. Wszystko przez stylizacje wokalistki, które dopracowane są i przemyślane w każdym detalu. Doda nie zrezygnowała z modnych kreacji nawet, gdy musi nosić kołnierz. Po prostu przerabia go i dostosowuje do okazji i wizerunku jaki zamierza przybrać.

– Nie mogę załamywać rąk i wychodzić z założenia, że to jest jakaś część garderoby, której się wstydzę. Uznałam, że mogę ją przeobrazić w coś, co będzie moim atutem i przy okazji jeszcze innym osobom, które mają podobne problemy pokazać, że to nie jest żaden powód do wstydu i można się czuć kobieco - powiedziała artystka w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.