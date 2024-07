Natalia Siwiec nie będzie zadowolona, kiedy przeczyta co na jej temat sądzi Doda. Idolka Miss Euro 2012 została poproszona przez dziennikarkę Wirtualnej Polski o skomentowanie jej nagłej popularności.

Według Rabczewskiej w polskim show-biznesie regularnie pojawiają się nowe twarze, które po kilku miesiącach znikają. Doda daje Natalii rok przetrwania i radzi wykorzystać ten czas w maksymalnie możliwy sposób. Myślicie, że Siwiec posłucha rad starszej stażem w branży koleżanki zanim zdecyduje się nagrać płytę (zobacz)?

- Jestem w show-biznesie kilkanaście lat, były i będą takie sytuacje, ponieważ ludzie są żądni nowych twarzy, ale to wszystko bardzo szybko mija. Jeżeli ktoś ma te kilka sekund to powinien to wykorzystać, bo wiadomo, że już nikt nie będzie się nią interesował za rok.