Od kilku tygodni Doda jest na językach wszystkich. Wszystko za sprawą jej nowego faceta, którego chciała jak najdłużej utrzymać w tajemnicy. Prasa była jednak trochę od niej sprytniejsza i poznała jego tożsamość. Niedawno para spędziła kilka romantycznych chwil na Teneryfie. Przypomnijmy: Mamy zdjęcia nowego chłopaka Dody. Jest właścicielem dużego biznesu i ma egzotyczne pochodzenie

Ilość plotek, jaka pojawiła się w mediach na temat nowego partnera wokalistki, była zdumiewająca. Dziennikarza do tego stopnia chcieli sprawdzić kim jest chłopak Dody, że dzwonili do jej największego przyjaciela, Dżagi, aby wyciągnąć od niego kilka informacji. W rozmowie z AfterParty.pl piosenkarka przytacza zabawną anegdotę:

Wiesz co, nie wiem skąd te plotki się pojawiają, naprawdę. Ostatnio jest hit - Dżaga dzwoni do mnie i mówi, że dzwonili do niego z jakiejś tam gazety, tabloidu z pytaniem, czy moim nowym chłopakiem jest mój nauczyciel od angielskiego, którego poznałam na kursie. Więc to są niesamowite historie. Także będę musiała zapytać się w szkole, czy dadzą mu przerwę na ferie, żebym mogła zapoznać go z rodzicami. - mówi nam wokalistka