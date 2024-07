Doda rozchorowała się. Artystka zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widzimy ją leżącą w łóżku pod kocem. Opis fotki nie pozostawia złudzeń.

Doda jest chora, ale o makijażu nie zapomniała

Chola - napisała gwiazda.

Co dolega artystce? Tego nie zdradziła. Przypuszczamy jednak, że Dodę dopadło sezonowe przeziębienie. Jednak chyba nie jest tak źle, ponieważ diwa nawet w czasie walki z chorobą nie zapomina o makijażu. ;) Dodzie życzymy zdrowia! A Was pytamy o domowe sposoby na przeziębienie? Co poradzilibyście Dodzie, by szybko postawić ją na nogi?

Artystka ma za sobą pracowity czas