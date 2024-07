Fani zespołu Virgin, dzięki któremu wszyscy poznaliśmy Dodę, od wielu lat czekają na reaktywację grupy i nowe hity na miarę "Mam tylko Ciebie", "Dżaga" czy "Znak pokoju". Kilka tygodni temu pojawiła się iskierka nadziei, że kapela powróci wkrótce z nowym materiałem, bowiem w sieci ukazał się wspólny album Luberta i Rabczewskiej. Oboje zdecydowali się nagrać swoje hity w akustycznych wersjach. Przypomnijmy: Będzie reaktywacja Virgin? Zespół nagrał nowy album

Reklama

Tomek, który pracuje przy różnych projektach zdecydował się na nagranie krążka "Z miłości do muzyki" na którym zaśpiewają największe gwiazdy polskiej sceny, wśród nich: Doda, Ewa Farna, Honey, Stachursky czy Rafał Brzozowski. Do sieci trafił krótki fragment utwory Dody "Hej", który zagości na krążku. Jest to pierwszy nowy utwór wokalistki od ostatnich miesięcy. Jak wam się podoba? Powrót do korzeni?

Zobacz: Doda rusza w zaskakującą trasę koncertową

Zobacz także