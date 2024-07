Kilka tygodni temu w sieci pojawiło się nagranie z akustycznego występu Dody i Tomka Luberta, podczas którego zagrali kilka utworów z czasów ich wspólnej działalności w zespole Virgin. Potem wystąpili wspólnie na koncercie charytatywnym, a Tomek z nostalgią wspominał dawne czasy. Przypomnijmy: Doda nie zawsze miała high life. Lubert wspomina ich trudne początki

Rozbudziło to nadzieje fanów na reaktywację słynnego zespołu, który przed laty wylansował takie przeboje, jak "Dżaga", "Mam tylko Ciebie" czy "Szansa". O powrocie Virgin mówiło się już od kilkunastu miesięcy, ale oficjalnej decyzji w tej sprawie nie było. Teraz to już pewne - Doda i Lubert reaktywują Virgin na ekskluzywną trasę koncertową z orkiestrą. Wokalistka potwierdziła to w rozmowie z "Super Expressem" i jak twierdzi, jest to wynik olbrzymiego zainteresowania organizatorów muzycznych widowisk.



Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i ekscytacji. Mnóstwo organizatorów koncertów zaczęło pytać, czy zaśpiewam dokładnie w taki sposób na ich imprezie. Pomyślałam, czemu nie? Razem z Tomkiem i orkiestrą chcemy zagrać 10 ekskluzywnych koncertów Virgin w wersji akustycznej i pokazać naszą muzyczną duszę z innej strony - cieszy się w rozmowie z gazetą.

Cieszycie się z powrotu Virgin?

