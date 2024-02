Doda w tym miesiącu świętuje 40. urodziny. Swój wielki dzień postanowiła spędzić za granicą. Chociaż do urodzin pozostało jeszcze trochę czasu to już spotykają ją niespodzianki. Tego, co właśnie się wydarzyło z pewnością się nie spodziewała.

Kolejny sukces Dody

Doda tuż przed 40-stymi urodzinami spełniła swoje wielkie marzenie. Zagrała trasę koncertową, do której przygotowania mogliśmy śledzić podczas "Doda. Dream Show". "Aquaria Tour" okazała się sukcesem, a Doda wyprzedała największe areny w Polsce. Pod koniec ostatniego koncertu przyznała, że czuje się spełniona. Cieszy się, że mogła prezentować swoją nową twórczość, a fani pokochali ją tak mocno jak jej pierwsze hity, z którymi nie do końca się dzisiaj utożsamia, chociaż wciąż ma do nich sentyment.

W końcu przeszedł czas na odpoczynek. Doda wyjechała na wakacje do Tajlandii. Chociaż co nieco relacjonuje, fani mogą jedynie się domyślać, z kim spędza urodzinowy wyjazd. Niespodzianki z okazji 40-stki czekają ją nie tylko od najbliższych, ale również i fanów. Właśnie okazało się, że kolejny z utworów z płyty "Aquaria Deluxe" został doceniony.

Singiel Dody i Smolastego "Nie żałuję" z płyty "Aquaria Deluxe" osiągnął właśnie status złotej płyty. Na stronie Olis.pl, podano, że status został przyznany 7 lutego, na nieco ponad tydzień przed urodzinami artystki. To się nazywa niespodzianka.

To nie pierwsza piosenka Dody i Smolastego, która podbiła serca fanów. Dużą popularnością cieszy się hit "Nim zajdzie słońce", który w zeszłym roku stał się hymnem zakochanych. Podczas jednego z koncertów z "Aquaria Tour" Smolasty zaskoczył Dodę niespodzianką. Razem z raperem świętowali, że wspólny hit absolutnie zdominował listę OLiS przez cztery tygodnie, a nawet znaleźli się na szczycie listy Billboard.

