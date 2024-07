Fani zespołu Virgin od wielu lat czekali na prawdziwą reaktywację grupy, ale ta, choć często zapowiadana, była odkładana w czasie z uwagi na solowe zobowiązania Dody. W końcu jednak wokalistka i Tomek Lubert spełnili marzenie fanów i zarejestrowali krótki akustyczny występ z ich ulubionymi utworami. Jak się okazuje, to była tylko zapowiedź comebacku z prawdziwego zdarzenia. Przypomnijmy: Doda rusza w zaskakującą trasę koncertową. Znamy szczegóły

To jednak nie wszystko. Już 15 kwietnia na cyfrowej platformie WIMP ukaże się płyta "Virgin Akustycznie. Live in Hear Studio", na której znajdziemy przeboje zespołu w wersjach akustycznych. 18 kwietnia zaś będzie już dostępna we wszystkich sklepach internetowych z cyfrową muzyką. Warto podkreślić, że krążek ukaże się tylko w takiej wersji. Doda i Lubert szykują też inną niespodziankę związaną z reaktywacją Virgin, ale póki co, nie chcą zdradzać szczegółów.

Tak prezentuje się okładka wydawnictwa. Cieszycie się na powrót Virgin?

