Doda poważnie wzięła się do roboty. I dobrze, bo przez ostatnich parę lat widujemy ją w mediach bardzo często, niestety niewiele ma to wspólnego z jej nowymi muzycznymi dokonaniami. Dwujęzyczny album "Seven Temptations", czy jak kto woli "Siedem Pokus", ma być dopracowany do ostatniego szczegółu.

Rabczewska planuje nagrać aż 7 teledysków promujących jej nowy album. Jesteśmy ciekawi, czy każdy kolejny będzie lepszy od poprzedniego, bo Doda ciągle zapowiada, że zamierza zmiażdzyć konkurencję.

Teledysk do BAD GIRLS od miesiąca rządzi w sieci. To dopiero odsłona pierwszego videoklipu z 7 zaplanowanych, a jego statystyki prezentują się niesamowicie - napisała Doda na Facebooku.

Oprócz tego fani Dody będą mieli szansę kupić płytę Dody z siedmioma różnymi okładkami.

Myślicie, że liczba "7" przyniesie jej tyle szczęścia, że rzeczywiście podbije listy przebojów za granicą?

