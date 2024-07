1 z 10

Doda od kilkunastu dni przebywa na gorących wakacjach ze swoim ukochany, Emilem Haidarem. Na Instagramie artystki pojawiło się mnóstwo zdjęć pary z rajskiego wypoczynku. Przypomnijmy: Doda z ukochanym na wakacjach. Pokazała zdjęcie Haidara bez koszulki

Artystka dostarcza swoim fanom coraz więcej fotek, ale nie zapomina również o wieściach muzycznych. Właśnie dziś swoją premiera miała angielska wersja piosenki "Riotka" pod tytułem "Not over you". Wiele tygodni mówiło się o tym, że właśnie z tym utworem Doda pojedzie na Eurowizję. Polskiego reprezentanta poznamy jednak już 9 marca. Czy piosenkarka zdąży wrócić z wakacji?

Tak Doda spędza wakacje.

Zobacz: Dziennikarka Vivy!: Doda jest niezakłamana, niepruderyjna. Cudnie nam się rozmawia o penisach