Już za 3 dni we Wrocławiu wielki koncert Dody, który zostanie zarejestrowany na DVD. Tuż przed wyjazdem do stolicy Dolnego Śląska piosenkarka miała wystąpić podczas rozdania nagród dwutygodnika "Gala", ale do występu nie dojdzie. Przypomnijmy: Skandal! TVP blokuje występ Dody na rozdaniu nagród

Reklama

Doda jest nominowana w plebiscycie w kategorii "Muzyka" za trasę koncertową "Fly High Tour" i choć ostatecznie nie wystąpi na żywo z nowym singlem, pojawi się dziś na rozdaniu nagród w warszawskim Ufficio Primo. I nie zamierza przejść niezauważona - na Instagramie opublikowała zdjęcie z przymiarek, gdzie widzimy ją w bardzo eleganckiej długiej sukni. To właśnie w tej kreacji Doda zamierza dziś olśnić gości gali. Rok temu artystka z powodzeniem zastosowała podobny patent. Zobacz: Zachwycająca kreacja Dody na Różach Gali

Tak Doda wyglądała na przymiarkach. Pasuje jej taki styl?

Reklama

Doda na Różach Gali w 2012 roku: