Doda jest królową niezależnie od okoliczności, na morzu również. Udowadniają to jej ostatnie zdjęcia i filmy. Doda popłynęła promem w rejs do Szwecji. I była jego największą atrakcją.

W sobotę Dorota Rabczewska zagrała koncert na pokładzie. Musiało być świetnie, bo artystka dziękowała za wspaniałą atmosferę. W niedzielę miała czas, by porozkoszować się samym rejsem. Miała do tego doskonałą okazję, bo została zaproszona na mostek kapitański. Jak to ona, nie omieszkała uwiecznić tego na licznych filmach i zdjęciach i oczywiście zamieścić na Instagramie. Widzimy ją tam siedzącą na mostku, śpiewającą “Gdzie ta keja”, obejmującą kapitana i komentującą…

Taki przystojny kapitan to skarb!

Instagram/dodaqueen

Wypatruje czegoś przez lornetkę, a gdy przejmuje ją menadżer, Doda zauważa:

Syrenek ładnych szuka… Tu jest najładniejsza.

Czyżby nawiązywała do wczorajszych zmagań na Eurowizji? Występ syrenki - Oli Gintrowskiej wymieniany jest jako jeden z mniej udanych. Niektórzy mówią wręcz o wpadce…

No cóż może za rok to Doda będzie błyszczeć w polskich preselekcjach do Eurowizji. Na razie można się nią było zachwycać w ten weekend tylko na pełnym morzu.

Instagram/dodaqueen

Instagram/dodaqueen

Doda przed sobotnim występem.