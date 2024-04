Doda jest wielką fanką Eurowizji i co roku wspiera polskiego reprezentanta, niezależnie od tego, czy podoba jej się sam utwór czy nie. W tym roku Polskę podczas konkursu reprezentuje Luna, która jest już po pierwszej próbie. Zdjęcia pojawiły się na oficjalnym koncie Eurowizji na Instagramie, Doda postanowiła więc tam zajrzeć i wesprzeć wokalistkę. Niestety, srogo się zawiodła...

Doda apeluje do hejterów. Chodzi o Eurowizję i Lunę

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna Eurowizja, która w tym roku odbywa się w Szwecji. Polskę podczas konkursu będzie reprezentować Luna z utworem "The Tower". Artystka na eurowizyjnej scenie wystąpi już 7 maja, podczas pierwszego półfinału. Gwiazda ma za sobą pierwszą próbę - zdjęcia pojawiły się na Instagramie Eurowizji i szybko wzbudziły sensację, także wśród polskich fanów i widzów.

Lunę zechciała wesprzeć sama Doda, jednak kiedy zobaczyła komentarze, najpierw zdecydowała się na ważny apel! Artystkę znów przeraziła i oburzyła skala hejtu, która spłynęła na polską reprezentantkę.

Chciałam sobie wejść na Instagram Eurowizji i miałam ochotę dać wsparcie naszej reprezentantce, bo jak wiecie za parę dni jej występ i jako fanka Eurowizji, ale i Polka, zawsze kibicuję swoim i oglądam ten konkurs. Byłam pewna, że rok temu, po tym jak hejterzy ośmieszyli się totalnie linczując Blankę, myślałam, że się czego nauczyli po tym jak dwie minuty starczyło jej występu, żeby od nienawiści przeskoczyli do miłości i zrobili z siebie pseudoznawców od początku, z konsekwencją zerową. Ale jednak nie, znowu się załamałam oglądając te komentarze... mówi Doda

Doda nie może nadziwić się, jak bardzo ludzie potrafią być podli... Ostro podsumowała taką postawę:

Mimo całej miłości do ukochanej ojczyzny, ludzie są tak wredni, tak podli... Jak można własnej reprezentantce z własnego kraju, tak podcinać skrzydła, tak obrażać i jeszcze niby, że umieją po angielsku coś napisać, szkoda, że nic dobrego, jak nie umiecie nic dobrego, to nie piszcie nic. Wstyd przynosicie tylko sobie i biało-czerwonej fladze tłumaczy piosenkarka

Artystka poprosiła swoich fanów, by wspierali Lunę już teraz, niezależnie od tego, jak poradzi sobie na Eurowizji i czy osiągnie sukces.

Jeżeli obserwujcie, to zostawcie fajny komentarz Lunie, ze zwyczajnego ludzkiego odruchu, dobroci serca, wsparcia... Pokażmy, że nasz kraj potrafi zaoferować coś więcej niż tylko hejt na samych siebie! przekonuje Doda

Trudno się z Dodą nie zgodzić, dlatego niżej zostawiamy Wam post, gdzie można okazać wsparcie Lunie! Czekacie na Eurowizję 2024? Koncerty półfinałowe już 7 i 9 maja, zaś wielki finał - 11 maja. Warto dodać, że w tym roku Polska świętuje 30-lecie swojego udziału w tym konkursie. Z tej okazji polskie punkty podczas finału ma przekazać... sama Edyta Górniak (są to jednak nieoficjalne informacje)! W 1994 roku to ona jako pierwsza reprezentowała nasz kraj. Z utworem "To nie ja" zajęła 2. miejsce - do tej pory jest to najlepszy wynik polskiego reprezentanta.

