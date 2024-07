1 z 12

W czwartkowy wieczór w warszawskim klubie BANK odbyła się huczna impreza z okazji piątych urodzin magazynu K MAG. Zaproszono na nie gwiazdy związane z magazynem i środowiskiem modowym. Wśród nich znalazła się m.in. Doda, która postarała się, aby po raz kolejny przyćmić innych gości. Wokalistka pojawiła się w czarnych spodniach z zamkiem na biodrach i topem, który odsłaniał jej płaski brzuch. Doda tym razem zdecydowała się na mocne makijaż oczu i proste włosy, co mogło przywodzić na myśl jej wizerunek z klipu do "Bad Girls".

Zobacz: Doda śmieje się z Szulim, TVN i tabloidu. Założyła koszulkę z napisem...

Główną rolę odegrała jednak torebka gwiazdy - Chanel Cruise 2014 Perfume Bottle Bag warta około 40 tysięcy złotych! To niekwestionowany hit wybiegów i luksusowy gadżet nadchodzącej wiosny. Już za kilka dni wielka premiera koncertowego DVD Rabczewskiej, wiec możemy być pewni, że wczorajsza stylizacja to tylko przedsmak tego, co szykuje na wtorkowe wydarzenie.

Zobacz: Górniak broni Dody w aferze z Szulim!

Zobaczcie Dodę na 5. urodzinach magazynu K MAG: