Mamy zdjęcie z występu Dody i zespołu Virgin w jednym z najpopularniejszych show TVP 1 - "Jaka to melodia". Jest to pierwszy telewizyjny występ grupy po wielkiej reaktywacji! Już niedługo fani artystki usłyszą po raz pierwszy wykonanie hitu "Niebezpieczna kobieta" na żywo. To jednak nie koniec niespodzianek!

Doda i Virgin w programie "Jaka to melodia?"

Doda i zespół Virgin nagrali utwór "Niebezpieczna kobieta", który promuje film "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" Patryka Vegi (w kinach od 11 listopada). Zwiastun produkcji z wielkimi gwiazdami w roli głównej jest hitem w sieci. My zaś już wiemy, że w kolejnej, czwartej części kultowego filmu zagra... sama Doda!

Jestem kinomanką i wielką fanką serii „Pitbull”. Byłam na premierze „Pitbull. Nowe porządki” i byłam pod wrażeniem tego filmu. Za klipem „Niebezpieczna kobieta” stoi bardzo fajna historia. Po 10 latach nieistnienia reaktywowaliśmy zespół Virgin, czyli poniekąd wróciłam do korzeni. Nagraliśmy mocną rockową płytę, która świetnie komponuje się z filmem Patryka Vegi. Zapraszam więc wszystkich do odsłuchania singla i odwiedzenia kin od 11 listopada– mówi Doda.

Tymczasem dla wszystkich fanów artystki i zespołu Virgin mamy wielką niespodziankę - zdjęcia z ich występu w "Jaka to melodia?". Kiedy będziemy mogli oglądać ich występy? Oto pory emisji plus utwory:

2.10. Nie daj się

12.10. Riotka

21.10. Niebezpieczna kobieta

30.10. Dżaga

Szykuje się wielkie show! Zobaczcie zdjęcia!

Oto klip do nowego utworu Virgin - Niebezpieczna kobieta.