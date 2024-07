Doda to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Nie raz już udowodniła, że potrafi zrobić show na światowym poziomie, a jej fani w związku z tym bardzo chcą zobaczyć swoją idolkę na Eurowizji. Od lat próbują namówić ją na występ w barwach Polski. Zobacz: Doda szykuje na Sylwestra Polsatu wielkie show. Wiemy, co dokładnie zaśpiewa

Teraz zabrali się do prężniejszego działania i założyli fanpage "Doda na Eurowizję", który ma już prawie 10 tysięcy fanów. Choć artystka zawsze zarzekała się, że to nie jest konkurs dla niej i raczej się tam nie wybierze, zamieściła na Facebooku zdjęcie, które może świadczyć o tym, że po cichu liczy na występ na Eurowizji. Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy, które zachęcają piosenkarkę do działania i zapewniają, że tylko ona potrafi zrobić naprawdę show na scenie.

31 grudnia usłyszymy i zobaczymy teledysk do nowej piosenki. Może to dobra okazja żeby wysłać ją na konkurs do Wiednia? W końcu regulamin imprezy mówi jasno, że utwory nie mogą być upublicznione przed 1 listopada.

Chcecie zobaczyć Rabczewską w konkursie piosenki?

