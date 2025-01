Maja Ostaszewska nazywa Jerzego Owsiaka bohaterem i apeluje o wsparcie dla WOŚP. Skrytykowała hejt wobec fundacji i podkreśliła jej znaczenie dla szpitali w Polsce.

Reklama

Maja Ostaszewska nazywa Jurka Owsiaka bohaterem

Maja Ostaszewska, polska aktorka znana ze swojego zaangażowania społecznego, zabrała głos w sprawie fali hejtu kierowanej w stronę Jerzego Owsiaka, twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Publicznie nazwała go bohaterem i wyraziła swoje wsparcie dla WOŚP.

To jest fenomen w naszym kraju, to jest zjawisko. Sam Jurek, ale całe zjawisko Orkiestry, z którego możemy być szczerze dumni. Piękny gest, gest serca. Jurek dla mnie jest bohaterem od lat i zawsze jestem całym sercem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszystkich zachęcam - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Maja Ostaszewska o atakach na Owsiaka

Aktorka kolejny raz zwróciła również uwagę innych na to, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko najpopularniejsza akcja charytatywna, ale przede wszystkim realna pomoc, którą można dostrzec w tysiącach szpitali na terenie całego kraju. Maja Ostaszewska wyraziła swoje współczucie wobec osób atakujących Owsiaka i jego inicjatywę, zauważając, że osoby te „nie dostrzegają piękna tego gestu”.

Myślę, że to jest bardzo smutne. Bardzo współczuję ludziom, którzy mają w sobie tyle gniewu, że nie potrafią dostrzec tak pięknego gestu. Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo, bardzo smutne

Pawel Wodzynski/Dzien Dobry TVN/East News

Hejt wobec WOŚP i Jerzego Owsiaka

Tuż przed wielkim finałem 33. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak opublikował niepokojący wpis. Wyznał w nim, że obawia się o swoje życia, a wszystko przez zachowania hejterów, którzy nie cofnęli się nawet przed groźbami śmierci pod jego adresem. Szef WOŚP przytoczył treść jednego z szokujących telefonów do biura prasowego fundacji, podczas którego usłyszano: "Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył". Owsiak podkreślił, że to nie jedyna taka sytuacja, a sprawa została zgłoszona na policję. Autora wyżej wspomnianego szokującego telefonu zatrzymano i przekazano, że nie tylko przyznał się do zarzutów ale wyznał, że motywem jego zachowania było "zapoznanie się z jednym z reportaży w Telewizji Republika".

Jerzy Owsiak przed wielkim finałem WOŚP nie tylko musi zmagać się z olbrzymim hejtem ale również chorobą (grypą - przyp. red.), która własnie go dopadła. W związku z tym, nie pojawił się na konferencji prasowej ale przekazał napisany przez siebie list, w którym zwrócił uwagę publiczności na ogromny hejt, który właśnie ma miejsce:

A jednak okazuje się, że podłość nie zna żadnych granic. To, co się wydarzyło wokół nas i doprowadziło do nieprawdopodobnych gróźb skierowanych pod naszym adresem, zszokowało nas

Jerzy Owsiak na szczęście może liczyć również na liczne wsparcie nie tylko ze strony Polaków ale również osób znanych i mediów.

Zobacz także:

Reklama